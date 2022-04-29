В Свердловской области должников обязали платить за повторное подключение электричества (ВИДЕО)

В Свердловской области стали чаще отключать от электричества должников. За осенне-зимний период без света остались почти 8 тысяч недобросовестных клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс». При этом существенный прирост задолженности в текущем году дали не бытовые потребители, а муниципальные предприятия в малых городах.

Энергетики рассказали о долгах и ремонтах

Как рассказал на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью свердловского филиала компании Дмитрий Прилежаев, в 2021 году завершился ковидный мораторий на отключение электроэнергии бытовых пользователей и начисление пени за просрочку платежей. Отчасти это и повлияло на общую статистику отключений. Кроме того, должники, не платившие за свет более трех месяцев, теперь дополнительно оплачивают услуги по возвращению электричества в квартиру или дом. По словам Прилежаева, это стало хорошей воспитателей мерой для тех, кто не любит вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Долги потребителей группы компаний «Т Плюс» за теплоэнергию в текущий отопительный сезон составили почти 8,5 миллиарда рублей, что почти на уровне прошлого года. А вот сумма задолженности за электроэнергию превысила 10 миллиардов рублей. Дмитрий Прилежаев подчеркнул, что этой зимой проблемы обострились у муниципальных предприятий в малых городах Свердловской области. Так, прирост задолженности водоканалов за электричество составил 250 миллионов рублей, а теплоснабжающих организаций – треть миллиарда рублей.

Что касается промышленных предприятий, то их платежеспособность за ресурсы пока не вызывает сомнений. Но одного «плохиша» энергетики все-таки выделяют. «Компания «Русский хром» производит оплату только по исполнительным листам, пользуясь своим «неотключаемым» статусом. В эту зиму их долг за электричество приблизился к 100 миллионам рублей, а долг за тепло – почти 200 миллионов рублей. Они понимают, что мы их отключить не можем. Поэтому ждут, когда суд выдаст исполнительный лист, по которому будут списываться деньги с банковских счетов. То есть компания выбрала тактику кредитования за счет энергетиков», – отметил Дмитрий Прилежаев.

В остальном методы борьбы с должниками остаются прежними: отключения, судебные взыскания, работа приставов. Во время пандемии «ЭнергосбыТ Плюс» стал переключать клиента на дистанционную оплату коммунальных услуг: через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Сначала свердловчане восприняли эти новшества с недоверием, но теперь оплатой по приложению пользуются даже в отдаленных населенных пунктах.

Дмитрий Прилежаев не стал давать прогноз, как будет складываться ситуация с задолженностью во время экономического кризиса в России. Он заявил, что компания прилагает усилия, чтобы обеспечить своевременность платежей. Жители получают рассылку с уведомлениями об оплате, а с предприятиями-должниками ведутся переговоры.

Первый заместитель министра ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов подчеркнул, что неплатежи за коммунальные услуги могут отразиться на подготовке к следующему отопительному сезону, которая начинается уже сейчас. «Несмотря на финансовые и прочие трудности, нам нужно проводить ремонтные работы», – прокомментировал областной чиновник.

Исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков в свою очередь отметил, что нынешний отопительный сезон прошел стабильно, без серьезных инцидентов. ЕТК удалось снизить повреждаемость теплосетей на 7%, а сейчас предприятие заканчивает работу по благоустройству участков, где проходили раскопки для ремонта мелких повреждений. Кроме того, компания приступила к финалу строительства котельной и магистральной сети городка Универсиады в Новокольцовском районе. Объекты будут сданы в июле 2022 года.

Общие затраты на подготовку к следующей зиме составят 2,3 миллиарда рублей, сообщил главный инженер Свердловского филиала «Т плюс» Павел Родин. Еще 1,3 миллиарда рублей уйдет на инвестиционные программы, включая исполнение концессионных соглашений компании в Первоуральске, Нижней Туре и Лесном.

В планах «Т Плюс» отремонтировать в 2022 году 11 километров труб и реконструировать 7,5 километра тепловых сетей в том же Первоуральске и Нижней Туре. В Екатеринбурге объем перекладок теплосетей в период ремонтной кампании ЕТК – почти 70 км. Из крупных проектов генерации стоит выделить капремонт турбины Академической ТЭЦ общей стоимостью 90 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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