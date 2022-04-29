В Екатеринбурге 1 мая пройдет рок-концерт «Zа мир»

На сцене стадиона «Екатеринбург Арена» 1 мая состоится концерт в рамках музыкального марафона «Zа мир». Хедлайнерами станут рок-группы «Ва-Банкъ» и Александр Ф. Скляр и «7 Б» с вокалистом Иваном Демьяном, анонсировал сегодня на пресс-конференции заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. Выступления музыкантов начнутся в 17:00. Зрителей на стадион начнут пускать с 16:00.

Рок-марафон продолжится 3 мая в Нижнем Тагиле. Там на площади перед Театром драмы выступят «Смысловые галлюцинации» и «7 Б», а также местные коллективы.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков напомним, что 2 мая в центре города пройдут сразу два забега. Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» стартует в 9 часов утра на площади 1905 года. В 12 часов начнется массовый любительский забег «Майская гроза», где еще остались несколько свободных слотов. В связи с этим в Екатеринбурге на несколько часов будут перекрыты центральные улицы.

«Здорово, что пандемия отступает, и это позволит нам проводить массовые мероприятия в Екатеринбурге. Но все же призываю горожан к здравомыслию. Не надо пренебрегать средствами индивидуальной защитой и забывать про обработку рук», – отметил Илья Марков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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