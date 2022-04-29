Из Екатеринбурга задерживаются вылеты в Сочи – из-за тумана

Рейсы из Екатеринбурга в Сочи задержаны из-за тумана в аэропорту Адлера, передает «Новый День». Отложен вылет рейса U6-231 «Уральских авиалиний» и FV-5601 авиакомпании «Россия». Они должны вылететь в Сочи из Екатеринбурга в 18:25 и 19:20 соответственно (по данным табло аэропорта Кольцово).

Самолет, вылетевший в Сочи рано утром из Екатеринбурга, не смог приземлиться в Адлере и, совершив несколько кругов над городом, улетел в Грозный, согласно данным Flightradar. Сейчас этот самолет вылетел из Чечни и направляется в Сочи. Несколько самолетов Nordwind, S7, «Победы» и «России» из разных городов страны также не смогли приземлиться в Адлере из-за тумана и ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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