На пожаре погибли двое детей и один взрослый, еще пять человек – в больнице (ФОТО)

Двое детей и один взрослый погибли на пожаре в селе Мезенском Заречного округа. Еще пятеро, в том числе трое детей, попали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, частный деревянный дом загорелся в 03:23. Первые пожарные прибыли на место вызова через 7 минут. Горел не только жилой дом, но и надворные постройки. В течение 40 минут пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано на площади 100 м.кв. На пожаре пострадали пять человек, из них трое детей, все они госпитализированы. Во время разборки сгоревших конструкций пожарные нашли тела трех погибших, двое из которых – дети.

Причину трагедии устанавливают пожарные дознаватели

Заречный, Елена Владимирова

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