ФК «Урал» на выезде в столицу победил московское «Динамо»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня обыграл московское «Динамо» на поле хозяев со счетом 3 : 2 в рамках 27 тура РПЛ.

Два гола в ворота соперника забил Эрик Биквалфи, еще один – Даниэль Мишкич. Болельщики на официальной странице клуба «Вконтакте» ликуют. «Это был потрясающий матч! Давно я так не орал! Эмоции наконец-то вернулись. Обыграть такого соперника, да ещё и у него дома – это многого стоит! Сегодня на поле был именно тот «Урал», который мы все так любим. На поле был тот «Урал», который играет в классный футбол и забивает красивые голы! Эрик – просто монстр!» – написал один из них.

Добавим, что болельщики питерского «Зенита» на странице екатеринбургского клуба пишут, что болели за уральцев, «как за родных», что естественно. Поражение «Динамо» позволит «Зениту» стать чемпионом России уже сегодня вечером, в случае победы над «Локомотивом».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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