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Среда, 1 июня 2022, 08:19 мск

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Под Ивделем перевернулись вагоны со щебнем (ФОТО)

Фото Уральской транспортной прокуратуры

На станции Полуночное Свердловской железной дороги в 22:29 перевернулись вагоны со щебнем.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на однопутном неэлектрифицированном участке, предназначенном для движения грузовых поездов, пассажирские и пригородные поезда по этому участку не ходят. Вагоны сошли в рельсов при отправлении поезда, в составе которого был 21 вагон. Из семи сошедших стрельчатых вагонов три перевернулись.

Пострадавших нет, вагоны и железнодорожный путь получили повреждения, сумма ущерба устанавливается, задержек поездов нет.

Ивдель, Марина Иванова

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