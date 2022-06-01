Под Ивделем перевернулись вагоны со щебнем (ФОТО)

На станции Полуночное Свердловской железной дороги в 22:29 перевернулись вагоны со щебнем.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на однопутном неэлектрифицированном участке, предназначенном для движения грузовых поездов, пассажирские и пригородные поезда по этому участку не ходят. Вагоны сошли в рельсов при отправлении поезда, в составе которого был 21 вагон. Из семи сошедших стрельчатых вагонов три перевернулись.

Пострадавших нет, вагоны и железнодорожный путь получили повреждения, сумма ущерба устанавливается, задержек поездов нет.

Ивдель, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»