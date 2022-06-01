На тюменской трассе пробки – дорожники меняют верхний слой покрытия

На автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 31 мая рабочие приступили к замене верхнего слоя покрытия. На проезжей части образовалась колея, и Уралуправтодор решил обновить асфальт.

Как сообщают в учреждении, работы ведутся на участке от 18-го до 23-го км (на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени). «Для удобства автомобилистов график работы составлен с учетом маятниковой миграции: в будни движение ограничено с утра до вечера, в пятницу и воскресенье – до обеда, в субботу дорожники выходят на объект после обеда, чтобы дачники могли выехать на садовые участки без пробок. Плановая сдача объекта – в августе, но по традиции Уралуправтодор закончит работы с опережением срока, уже в июне», – обещают в управлении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сейчас движение серьезно затруднено после выезда за пределы ЕКАДа на дублер Сибирского тракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»