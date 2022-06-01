В Екатеринбурге откроют бесплатный пансионат для маленьких онкопациентов и их мам (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня заложили первый камень детского пансионата, где будут долечиваться маленькие пациенты центра онкологии и гематологии ОДКБ. Часто бывает, что детям после интенсивного лечения, например, с переливанием гомопоэтических стволовых клеток, нужно продолжать терапию или реабилитацию, находиться под наблюдением врачей, но не в высокотехнологичных палатах центра. Для этого и нужен пансионат, где дети смогут находиться вместе с родителями в максимально комфортных условиях.
Со строительством пансионата помогают Фонд святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», ООО СЗ «Ривьера-Инвест-Екб» и фонд «Верь и живи!».
Пансионат откроется уже через год, и это позволит лечить вдвое больше маленьких пациентов – 4 тысячи в год. Новый комплекс передадут в ведение минздрава Свердловской области. Благотворители решили, что это будет подарок к 300-летию Екатеринбурга.
Сегодня в церемонии закладки первого камня приняли участие глава свердловского минздрава Андрей Карлов, соучредитель Фонда святой Екатерины Анатолий Никифоров, директор фонда Александр Андреев, главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, директор фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова, а также врачи областной детской больницы.
«Сегодня мы даем полный старт строительству пансионата, который будет служить детям и защищать здоровье детей. Тем, кто помогает его строить, помогает финансово, я хочу сказать отдельное спасибо, потому что вы разделяете наши ценности – ценности педиатров, родителей, дедушек и бабушек», – сказал Андрей Карлов.
«Сегодня мы закладываем камень в первый этаж здания, но главный фундамент, который уже есть, он в душах наших врачей, в их профессионализме. Они каждый день отвоевывают жизни детей у болезни. Делают это искренне и с любовью», – сказал учредитель Фонда святой Екатерины Анатолий Никифоров.
Напомним, что в состав детского пансионата долечивания и реабилитационного центра детской онкологии и гематологии войдут 36 комнат проживания формата «мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, выделенная зона для школы, игровая комната и центр психологической помощи.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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