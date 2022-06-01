В Екатеринбурге откроют бесплатный пансионат для маленьких онкопациентов и их мам (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня заложили первый камень детского пансионата, где будут долечиваться маленькие пациенты центра онкологии и гематологии ОДКБ. Часто бывает, что детям после интенсивного лечения, например, с переливанием гомопоэтических стволовых клеток, нужно продолжать терапию или реабилитацию, находиться под наблюдением врачей, но не в высокотехнологичных палатах центра. Для этого и нужен пансионат, где дети смогут находиться вместе с родителями в максимально комфортных условиях.

Со строительством пансионата помогают Фонд святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», ООО СЗ «Ривьера-Инвест-Екб» и фонд «Верь и живи!».

Пансионат откроется уже через год, и это позволит лечить вдвое больше маленьких пациентов – 4 тысячи в год. Новый комплекс передадут в ведение минздрава Свердловской области. Благотворители решили, что это будет подарок к 300-летию Екатеринбурга.

Сегодня в церемонии закладки первого камня приняли участие глава свердловского минздрава Андрей Карлов, соучредитель Фонда святой Екатерины Анатолий Никифоров, директор фонда Александр Андреев, главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, директор фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова, а также врачи областной детской больницы.

Анатолий Никифоров Олег Аверьянов Андрей Карлов

«Сегодня мы даем полный старт строительству пансионата, который будет служить детям и защищать здоровье детей. Тем, кто помогает его строить, помогает финансово, я хочу сказать отдельное спасибо, потому что вы разделяете наши ценности – ценности педиатров, родителей, дедушек и бабушек», – сказал Андрей Карлов.

«Сегодня мы закладываем камень в первый этаж здания, но главный фундамент, который уже есть, он в душах наших врачей, в их профессионализме. Они каждый день отвоевывают жизни детей у болезни. Делают это искренне и с любовью», – сказал учредитель Фонда святой Екатерины Анатолий Никифоров.

Напомним, что в состав детского пансионата долечивания и реабилитационного центра детской онкологии и гематологии войдут 36 комнат проживания формата «мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, выделенная зона для школы, игровая комната и центр психологической помощи.

Эскизы предоставлены Фондом святой Екатерины Эскизы предоставлены Фондом святой Екатерины Эскизы предоставлены Фондом святой Екатерины Эскизы предоставлены Фондом святой Екатерины Эскизы предоставлены Фондом святой Екатерины

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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