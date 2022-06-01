Дети от 3 до 14 лет почти половину мобильного трафика тратят на просмотр видео

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. К таким выводам пришли эксперты «МегаФона», изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет. В основу исследования лег анализ пользовательского опыта на новом тарифе «МегаФон Kids».

Средняя продолжительность исходящих звонков не превышает двух минут в день – дети не любят разговаривать по телефону. Примерно столько же времени тратится на входящие. Чаще всего гаджеты используются для просмотра видео – на видеосервисы приходится 44% трафика. Второй по популярности вид активности – интернет-серфинг (19%), далее следуют мессенджеры (13%) и социальные сети (9%). А вот игры занимают только 7% от общего объема трафика.

Чаще всего дети смотрят YouTube – 23% мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15% и Telegram с показателем 9%. В пятерку самых популярных сервисов также входят «ВКонтакте» (7%) и GoogleMarket (6%).

В списке наиболее популярных игр – раннер Subway Surfers, королевская битва Garena Free Fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи устройств на iOS также играли в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.

Рейтинг гаджетов возглавляет смартфон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лидеров также вошли Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвертом месте – iPhone 7.

В сентябре 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» – одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей. В тариф включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному контенту. Сейчас под фильтр попадает более 10 тысяч сайтов, и их перечень ежедневно обновляется. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00 – родители могут быть уверены, что дети не проводят в сети слишком много времени.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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