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Пятница, 24 июня 2022, 13:51 мск

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Стал известен соперник боксера Тищенко на турнире RCC

Фото предоставлено RCC Boxing Promotions

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко проведет свой следующий бой 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Его соперником станет россиянин Курейш Сагов. Помимо золота Игр в Бразилии, Тищенко – обладатель титула чемпиона WBC International Евгений Тищенко. В марте он должен был боксировать с «регулярным» чемпионом WBA в крузервейте Риядом Мерхи, но бой перенесли на неопределенный срок, как и многие другие международные соревнования с участием представителей России.

Для Сагова предстоящая встреча – карьерный лифт, соперников уровня Тищенко у него еще не было, впрочем, эксперты говорят, что шансы на победу у него есть – за счет габаритов.

Напомним, главным поединком вечера RCC Boxing Promotions станет бой Магомеда Курбанова и бразильца Патрика Тейшейры. Турнир пройдет на пятитысячной арене «Уралец».

Екатеринбург, Елена Сычева

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