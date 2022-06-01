Известного в Екатеринбурге правозащитника оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня рассмотрел дело о дискредитации вооружённых сил РФ (ст 20.3.3 КОАП). Судили правозащитника Сергея Зыкова.

Как уточнили в суде, его признали виновным и наказали выплатить штраф в 40 тысяч рублей. В начале мая Зыков написал в соцсетях, что уехал из России. На него был составлен протокол из-за постов о том, что происходит в России. Правозащитник опасался, что следующим после административного будет уголовное дело, но признался, что решил уехать не в феврале этого года, а в апреле прошлого, когда судили Алексея Навального.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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