В Академическом открыли новый филиал детской поликлиники – она разгрузит основную (ФОТО)

В Академическом сегодня прошло торжественное открытие педиатрического отделения № 3 Первой детской поликлиники, в течение ближайших 30 дней будут закончены все необходимые «бумажные» работы, а уже через месяц участковые врачи, их будет пять, примут маленьких пациентов.

Как сообщила главный врач Первой детской поликлиники Люция Закирова, к основному медучреждению прикреплены порядка 25 тысяч человек, часть из них – около 10 тысяч – перейдут в новый филиал. «Здесь будут обслуживаться дети только по системе ОМС и только от 0 до 18 лет. Сейчас идут переговоры по переводе детей из ДГБ № 11, будем перекреплять тех, кто выразит такое желание. Все адреса будут распределены по участкам, у каждого будет свой участковый педиатр», – отметила она.

Педиатрическое отделение будет работать семь дней в неделю, участковые врачи будут принимать пациентов две смены с 08:00 до 20:00. Подразделение поликлиники рассчитано на 126 посещений в смену. «Главное – дети! И если взрослые заботятся о детях, а в Академическом именно так, и сегодняшний пример это подтверждает, значит, у страны замечательное будущее – красивое, надежное и умное», – прокомментировал член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.

Все кабинеты врачей нового медучреждения оснащены по современным требованиям, а в прививочном пункте создана максимально красочная обстановка, чтобы отвлечь детей во время вакцинации. Также в филиале поликлиники создали интересную игровую зону и удобные холлы для ожидания. Важно, что родители с заболевшим ребенком смогут через отдельный вход обратиться в кабинет неотложной медицинской помощи.

В будущем планируется открыть еще несколько филиалов Первой детской поликлиники – всего в районе их будет четыре. «Это первая наша ласточка, а планы есть, и мы будем следовать этим планам», – добавила Закирова.

Напомним, новое педиатрическое отделение создано по инициативе Уральского биомедицинского кластера. Объем инвестиций составил 50 миллионов рублей. Создано 40 рабочих мест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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