Партнерство с другими девелоперами позволит ГК «КОРТРОС» сдавать в Академическом 300 тысяч метров жилья в год

В текущей непростой ситуации на строительном рынке застройщикам стоит уделять повышенное внимание партнерству с другими девелоперами. Это позволит добиться стабильности и повышения ввода жилья в России.

Об этом рассказал на форуме «Движение» в Сочи генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселёв, который стал одним из хедлайнеров программы. По его словам, сегодня на рынке сложилась ситуация, когда порядка 200 девелоперов из 2205 строят больше 100 тысяч квадратных метров жилья в год, а остальные – всего по несколько домов. Но в скором времени рынок переформатируется.

«В условиях сегодняшней ситуации произойдут тектонические изменения в составе нашей отрасли. Что делать? Прежде всего, ориентируясь на наш опыт с нашими партнерами, открывать возможности и перспективы, – подчеркнул Киселев. – Мы считали, что «КОРТРОС» лучше всех понимает Академический район в Екатеринбурге, пока не сделали первые шаги навстречу нашим партнерам. И они открыли нам новые перспективы. Мы не видели планки по вводу в эксплуатацию выше, чем 200 тысяч кв. метров в год. С партнерами мы, во-первых, расширили программу инвестиций в инженерной инфраструктуре в два раза, во-вторых, рассчитываем на то, что в самое ближайшее время выйдем на ввод в эксплуатацию в 300 тыс. кв. м, то есть увеличим его на 50% за счет партнерства. Сегодня отрасль должна выйти с 90 млн. кв. м на 120 млн кв. м ежегодного ввода. Если есть партнерство, то эти 30% для нас совершенно понятная, решаемая задача».

По словам спикера, партнерство – уникальный инструмент. Формируя партнерство внутри совей команды, и тогда вы получите новое качество персонала и организационную культуру. Выстраивая партнерские отношения со своими поставщиками, можно управлять себестоимостью и технологическим развитием отрасли. А создавая партнерство между девелоперами, рынок выйдет на иной масштаб и совершенно иные скорости.

Добавим, что форум недвижимости «Движение», который проходит в эти дни в Сочи, уже третий год становится главной дискуссионной площадкой для представителей строительной отрасли страны. Тут собралось свыше 1,5 тысяч участников и более сотни спикеров: среди них девелоперы, а также банкиры, архитекторы, чиновники и бизнес-тренеры. Завершится форум недвижимости 3 июня.

Екатеринбург, Сочи, Анастасия Истомина

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