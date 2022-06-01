В День России в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

В День России, 12 июня, в Екатеринбурге пройдет сразу несколько праздничных концертов и любительские забеги. По постановлению мэра Алексея Орлова в центре города будет ограничена розничная продажа алкоголя. Парковка на площади 1905 года закроется на три дня – с полуночи 10 июня до полуночи 14 июня. На этом месте будет организована большая сцена.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Историческом сквере в 12:00 пройдет традиционная акция «Хором славим Россию и город». На Плотинке выступит сводный хор лучших творческих коллективов города. Артисты исполнят гимн России и патриотические песни.

На Октябрьской площади в 13:00 откроется фестиваль традиций и обычаев народов Урала. Там можно будет познакомиться с блюдами разных национальных кухонь, бытом и культурой народов, проживающих в Екатеринбурге.

В парке имени Маяковского также запланирована праздничная программа с концертом и активностями для детей. Начало в 14:00.

В это же время на площади 1905 года начнется масштабный концерт, в котором примут участие творческие коллективы учреждений культуры города. Развлекательная программа завершится поздним вечером – в 23:00.

Кроме того, 12 июня состоятся «Уральские городские забеги Европа-Азия». Участники стартуют в 10:00 на площади Советской армии у мемориала «Черный тюльпан», а местом финиша станет площадь Первой Пятилетки на Уралмаше. По подсчетам организаторов в мероприятии примет участие более 1200 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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