В Верхней Пышме открыли Дворец самбо

В Верхней Пышме сегодня открыли сразу пять значимых для города объектов. В их числе Дворец самбо и Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенные при поддержке УГМК.

Дворец самом единоборств начали строить в 2018 году. Школа единоборств будет состоять из 4 отделений: самбо, всестилевого каратэ, тхэквондо, дзюдо. Она рассчитана на 442 человека, кроме профессиональных спортсменов заниматься смогут дети и любители.

Авторы проекта уверяют: здесь есть все как для тренировок, так и для проведения соревнований самого высокого уровня. В числе прочих печь идёт о: четыре разминочных зала, медицинский кабинет, кабинеты для допинг-контроля, душевые, раздевалки для спортсменов, пресс-центр, кафе, два зрительских бара, гардероб. Зал соревнований насчитывает 1000 мест, включая 10 мест для маломобильных зрителей.

«Искренне рад за ребят из Верхней Пышмы. Сегодня у них особенный праздник! Начало летних каникул и День защиты детей мы вместе отмечаем открытием Дворца самбо и единоборств. Хоть Верхняя Пышма и считается «медной» столицей Урала, именно она дала России и миру немало спортивного «золота». Мы намерены сохранить эту традицию и передать эстафету спортивных побед молодому поколению», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии первого спортивного комплекса.

«Возможности нового Дворца самбо безграничны: здесь будет представлено большое количество спортивных дисциплин. Его открытие позволит спортсменам и их наставникам тренироваться на качественно новом уровне и одерживать большие победы. От всей души поздравляю вас с этим событием, о котором мы мечтали больше 20 лет», – сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын. «Наконец у самбистов появился свой дом. Желаю, чтобы залы всегда были полными», – поблагодарил УГМК президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев за вклад в развитие этого вида спорта.

Ещё один важный объект, который открыли сегодня – физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого велось с 2020 года. Благодаря ему жители северной части Верхней Пышмы смогут заниматься волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо, мини-футболом и т.д. Школу передадут в оперативное управление МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер».

Не только спортивные учреждения пополнили сегодня список значимого для жителей Верхней Пышмы. Также был торжественно открыт Дворец Бракосочетания – двухэтажное здание площадью более 1100 кв.

«Открытие новых социальных объектов делает Верхнюю Пышму еще более привлекательной для жизни и работы. С каждым годом наш город хорошеет – строятся залы для занятий физкультурой и спортом, влюбленные пары создают крепкие семьи. Мы сделаем все, чтобы наш город развивался и расцветал», – сказал глава городского округа Иван Соломин.

В списке новых объектов для горожан также кабинет МРТ в Верхнепышминской центральной больнице. Для размещения томографа последнего поколения потребовалось строительство отдельного корпуса площадью около 300 кв. метров. В год планируется проводить порядка 7 тысяч исследований. Еще один подарок жителям – фонтан с подсветкой на площади у нового здания администрации Верхней Пышмы.

Верхняя Пышма, Марина Иванова

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