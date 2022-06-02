Девушка на иномарке сбила двух подростков на самокате (ФОТО)

Возле сквера у драмтеатра в Екатеринбурге 20-летняя девушка на «Хундай Солярис» сбила двух подростков, ехавших на одном самокате.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, ДТП случилось 1 июня в 20:47 у дома № 3 на Октябрьской площади. Девушка на иномарке ехала по набережной Рабочей Молодежи со стороны ул. Химиков в сторону ул. 8 Марта, а подростки, 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, переезжали проезжую часть на электросамокате. В результате их с различными травмами доставили в больницу.

Родители подростков пояснили, что дети взяли электросамокат без их разрешения, используя аккаунт 17-летнего друга.

Водитель «Хундай Солярис» пояснила, что при выезде с набережной в сторону ул. 8 Марта почувствовала неожиданный удар в левую заднюю часть автомобиля. Она остановилась и увидела подростков на электросамокате.

ГИБДД напоминает пешеходам, передвигающимся на самокатах и электросамокатах, что нужно адекватно оценивать дорожную ситуацию и переходить дорогу пешком, ведя самокат рядом с собой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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