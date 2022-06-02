Четырехлетний ребенок выпал из окна и погиб

В Североуральске четырехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа и погиб.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ребенок стоял на подоконнике, держась за москитную сетку. Точные обстоятельства выясняются.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что трагедия произошла в доме в Школьном переулке. Причины устанавливают полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних.

Следственный комитет России напоминает: рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно. Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Североуральск, Елена Владимирова

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