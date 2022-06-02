Уральские пожарные сняли с дерева застрявшего павлина (ФОТО)

Необычную спасательную операцию провели пожарные Первоуральска: они сняли с дерева павлина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сотрудники 47-й пожарно-спасательной части спасли павлина, который застрял в ветках дерева на территории детского сада. Оказалось, что птица сбежала из частного жилого сектора. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила ее на дереве. Когда павлин не смог выбраться из веток самостоятельно, хозяйка решила вызвать спасателей.

Операция заняла несколько минут. Пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули его хозяйке. Павлин жив и здоров.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»