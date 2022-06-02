российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июня 2022, 10:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбуржцы успевают ловить жару, к воскресенью снова похолодает (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге установилась жара. Горожане вышли на пляжи и в парки, успевая ловить солнечные лучи. Уже в воскресенье снова станет прохладно, пойдут дожди.

Как передает корреспондент «Нового Дня», десятки жителей Екатеринбурга вышли загорать на пляж Верх-Исетского пруда. На солнце воздух прогрелся до +27 °C.

По данным Уральского гидрометцентра, завтра тепло сохранится. В Екатеринбурге будет +21...+23 °C, без дождя. По области возможны кратковременные осадки. В воскресенье похолодает до +16...+19 градусов, пройдут кратковременные дожди. «Гисметео» сообщает, что на следующей неделе тепла не будет: в прогнозе – каждый день дожди и +10...+15°C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,