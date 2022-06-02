Екатеринбуржцы успевают ловить жару, к воскресенью снова похолодает (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге установилась жара. Горожане вышли на пляжи и в парки, успевая ловить солнечные лучи. Уже в воскресенье снова станет прохладно, пойдут дожди.

Как передает корреспондент «Нового Дня», десятки жителей Екатеринбурга вышли загорать на пляж Верх-Исетского пруда. На солнце воздух прогрелся до +27 °C.

По данным Уральского гидрометцентра, завтра тепло сохранится. В Екатеринбурге будет +21...+23 °C, без дождя. По области возможны кратковременные осадки. В воскресенье похолодает до +16...+19 градусов, пройдут кратковременные дожди. «Гисметео» сообщает, что на следующей неделе тепла не будет: в прогнозе – каждый день дожди и +10...+15°C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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