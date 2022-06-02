Утвержден проект еще одной школы будущего для Солнечного (ФОТО)

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга утвердил эскизный проект новой школы в Солнечном и благоустройства ее территории. Учебное заведение с блоком дополнительного образования рассчитано на 1200 учеников.

Эта школа станет третьей в районе, она появится на улице Чемпионов. Направление нового образовательного учреждения – гуманитарное, она будет новым корпусом существующей школы № 215 «Созвездие». Эскизный проект новой школы подготовила компания «Стройтэкпроект», благоустройство территории школы разработали специалисты компании «Арт Хаус». Сроки реализации проекта – 2024 год.

В Солнечном на сегодня проживают более 14 тысяч человек, ежегодно в районе прибавляется порядка 500-600 детей дошкольного возраста и еще более 500 школьников.

Основной тезис в концепции нового учебного заведения в Солнечном – «Архитектура школы – образовательный инструмент, всё вокруг – это образовательная среда». На стенах в школе будут размещены магнитно-маркерные, грифельные и пробковые поверхности для учёбы и творчества, а также нанесена обучающая инфографика. В коридорах и рекреационных пространствах будут организованы места, в которых можно рассмотреть, как устроены инженерные коммуникации здания. Общий принцип, который разработчики применили в проекте, звучит как «Открытая школа – это многофункциональные помещения и проницаемые пространства». В одном и том же классе можно по-разному организовывать учебный процесс: классический урок, круглый стол, групповая или самостоятельная работа. Достигается это за счет эргономичной мебели, которую можно передвигать и компоновать в зависимости от сценария урока.

В школе для детей будет предусмотрен целый комплекс возможностей для самореализации и творчества: гончарная мастерская с зоной керамики, фото- и видеостудия, откуда будет обеспечена возможность трансляции передач во все помещения школы. Также в ней оборудованы арт-мастерская для начальной и старшей школы и проектная мастерская – это многофункциональные помещения с различными зонами для дерево- и металлообработки, работы с различными материалами, конструирования и проведения междисциплинарных уроков для формирования у школьников практических навыков разработки и создания продукта.

Данный комплекс помещений, включая спортивные залы и библиотеку с организованными зонами для индивидуальной и групповой работы, коворкингом, зоной отдыха и релаксации, будет выделен в блок дополнительного образования и доступен для жителей района. Там будет организован отдельный вход через входную группу старшей школы и продумана логистика внутри объекта.

Сердцем школы станет наполненное светом рекреационное пространство с атриумной лестницей, совмещенное с функцией актового зала. Пространство предусматривает многосценарное использование для учащихся и для жителей района: проведение лекций, мастер-классов, театральных выступлений, ярмарок, презентаций проектов и т.п. В обычное время это будет место для общения и самостоятельной подготовки школьников. В школе предусмотрена сенсорная комната, в которой будет вестись диагностика и коррекция сенсомоторных нарушений в формате специальных занятий с детьми. В школе все пространства вовлечены в образовательный процесс – в коридорах и рекреациях предусмотрены функциональные зоны для самостоятельной и групповой работы, обучения и отдыха.

Уличное пространство продолжает эту концепцию. В школе будет вход с пешеходной аллеи, интегрированной в зеленый каркас района. Это обеспечит детям безопасный маршрут, а большое число велопарковок позволит легко добраться до школы на велосипеде или самокате.

На пришкольной территории будут обустроены тематические площадки для разных возрастов: зона огородничества, площадки «Занимательная археология» и «Окружающий мир». На террасе творчества можно будет заниматься лепкой и рисованием на мольбертах. Рядом с выходом из столовой на пришкольной территории появится терраса для приема пищи и общения в теплое время года.

Во дворе школы планируется зона лектория с амфитеатром и сценой. Благодаря отдельному входу в лекторий здесь можно будет проводить мероприятия для жителей района.

На территории разместится многофункциональная трансформируемая спортивная площадка, игровая площадка со спортивными снарядами и мягким покрытием, велодорожки для детей разных возрастов. Школьный стадион будет также доступен для жителей района, на него можно будет попасть без прохода на пришкольную территорию, что позволит использовать его для спортивных занятий и мероприятий, дружеских матчей жителей в вечернее время и выходные дни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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