В Свердловской области на днях отменят масочный режим

Масочный режим в Свердловской области планируют отменить в ближайшие дни. Соответствующее поручение дал губернатор региона на заседании «коронавирусного» оперштаба.

«Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение – подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время», – сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Сейчас в регионе уже можно находиться без масок почти везде, кроме помещений, в которых собираются более 50 человек одномоментно. Кроме того, нужно было носить маски в больницах.

Масочный режим был введен в самом начале пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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