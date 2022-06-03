В Екатеринбурге открыли самую мощную автоматическую котельную (ФОТО)

В будущем Новокольцовском районе энергетики торжественно открыли автоматизированную котельную. Объект компании «Т Плюс» был возведен с нуля всего за девять месяцев. Инвестиции составили 1 миллиард рублей. Мощность котельной сейчас рассчитана на 80 МВт, в перспективе ее можно увеличить до 120 МВт. Этого с лихвой хватит на обогрев не только спортивного кластера, но и нескольких жилых районов Екатеринбурга.

«Я рад сегодняшнему событию, оно знаменует для нас многие вехи. Котельная – значимый объект для развития нового района Екатеринбурга. Готовая инженерная инфраструктура всегда вдыхает жизнь в территорию, за ней следует бурная стройка. И мы надеемся, что здесь появится новое жилье и социальные объекты. Я поздравляю всех строителей и проектировщиков, которые работали над котельной», – отметил на открытии генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Затем он в компании первого вице-губернатор Алексея Шмыкова перерезал символическую красную ленточку. Посмотреть на новую котельную приехали также заместитель министра ЖКХ Игорь Чикризов и «коммунальный» вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко.

Представитель подрядчика «Энергоросстрой» Дмитрий Кетов рассказал, что в котельной установлено максимально энергоэффективное отечественное оборудование, которое в будущем позволит сдержать рост тарифов. Кроме того, объект соответствует самым современным экологическим стандартам.

Вице-мэр Владимир Гейко добавил, что строительство таких котельных повышает надежность теплоснабжения Екатеринбурга. Кроме обеспечения теплом строящегося Новокольцовского района, котельная в перспективе может заменить неэффективные теплоисточники в городе.

«Это уникальный объект, который можно тиражировать в других городах. Здесь 90% российского оборудования, построено все в кратчайшие сроки. Мощность 80 МВт – в Советском Союзе такие были ТЭЦ, а тут котельная. Что сказать, я завидую Екатеринбургу», – отметил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Андрей Вагнер сообщил, что котельная будет запущена уже этой осенью. По мере готовности к ней будут подключаться новые объекты – сначала спортивные комплексы и студенческие общежития, а затем и новое построенное жилье. Котельная будет полностью автоматическая, то есть на ней не требуется постоянного присутствия персонала. По словам директора «Т Плюс», лишь 10% оборудования объекта – импортного производства. В основном это системы управления и электроника. При строительстве будущих котельных «Т Плюс» планирует полностью перейти на российские разработки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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