В день рождения Пушкина его стихи прочтут Джулиан Грегори Лоуэнфельд и Ольга Остроумова

В день рождения Пушкина, 6 июня, в Екатеринбурге на площади перед Храмом на Крови пройдет поэтический марафон «Он победил и время, и пространство». Традиционно праздничные мероприятия состоятся при поддержке Фонда святой Екатерины. Марафон начнется в 12:00.

Стихи гениального поэта прочтут известные екатеринбуржцы: профессиональный боец смешанных единоборств Иван Штырков, поэт и композитор Вадим Самойлов, радиоведущий Александр Морозов, председатель заксо Людмила Бабушкина, министр образования Юрий Биктуганов, министр культуры Светлана Учайкина. Специальный приглашенный гость – народная артистка России Ольга Остроумова. Также в марафоне примет участие американский поэт и лучший переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд, известный тем, что продвигает русскую культуру и произведения великого поэта в англоязычном мире.

Торжество откроет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Праздник будет сопровождаться живой классической музыкой.

«Пушкин – личность невероятного масштаба, которая объединяет всех, независимо от их национальности, политических убеждений и вероисповедания. Это именно то единство, которого нам сейчас так не хватает в нашем обществе. Мы рады, что столько людей приходит почтить память великого поэта, и, как обычно, с нетерпением ждем всех желающих прочитать любимые стихи Александра Сергеевича», – рассказали организаторы.

Выступить перед открытым микрофоном со стихами, отрывком из поэмы или сказки Пушкина, смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться третьего-четвертого июня с 11:00 до 16:00 час по телефону: 371-71-57. Все участники получат памятные подарки.

Отметим, что в этом году Пушкинский праздник предварял конкурс чтецов для детей #ПушкинOnline. Участники конкурса прислали свои видео в группу культурно-просветительского центра «Царский», где до 3 июня проходило голосование за лучшего чтеца произведений Александра Сергеевича Пушкина. Посмотреть видео конкурсантов можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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