Уральцы смогут арендовать землю под сельское хозяйство за 1 рубль

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, по которому арендовать земельные участки для ведения сельского хозяйства можно будет всего за 1 рубль. Правда, это коснется только тех участков, которые не использовались в течение последних трех лет, сообщили в ДИПе.

«Мы устанавливаем льготную арендную плату – в размере один рубль – за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Такая льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Это дает нам возможность вовлечь в оборот участки, которые не использовались в течение трех предыдущих лет», – пояснил Куйвашев.

Благодаря этому решению в сельхозоборот может быть введено более трех тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Информация о местонахождении и площади земельных участков, которые можно взять в аренду за один рубль, размещена на официальном сайте МУГИСО и на сайтах муниципальных образований. Арендная плата в один рубль предусмотрена по договорам, которые будут заключены со дня вступления постановления в силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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