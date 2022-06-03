российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 12:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге суд перешел на газетную бумагу вместо белой

Кировский районный суд Екатеринбурга начал печатать копии для участников процессов на газетной бумаге. «Пришел получать документы, выдали на вот такой серой бумаге. На ощупь – точно бумага для газет. Печатают на двух сторонах ради экономии, но уже давно, а это что-то новенькое. В областном суде все еще обычная белая бумага», – рассказал «Новому Дню» юрист, побывавший в суде.

Добавим, после того как из России начали уходить иностранные компании, выяснилось, что и с производством бумаги для печати в стране есть проблема – состав для ее отбеливания производят в Финляндии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,