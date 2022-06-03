Спрос на ПЦР-анализы на ковид упал на 90% – но центры тестирования не закроют

В Свердловской области резко упал спрос на проведение лабораторных исследований, связанных с коронавирусом. Если в мае в сутки регистрировалось до 170 случаев заболевания в регионе, то сейчас едва больше сотни. После февральских пиков, когда число заражений в день достигало 5-6 тысяч – это немного. В регионе даже отменяют масочный режим. И, конечно, резко упал спрос на тестирование – как на выявление ковида метдом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты), так и исследование напряженности иммунитета после болезни или прививки (тесты на IgM и IgG).

Падение спроса на тестирование также связано и с отменой ковидных ограничений во всем мире – в том числе в странах, с которыми сохранилось прямое авиасообщение, не требуют отрицательных ПЦР-тестов. Например, недавно от них отказалась Турция, и российским туристам для въезда снова стал нужен лишь действующий заграничный паспорт.

По данным «Гемотеста», спрос на ПЦР-тесты за последние три месяца в Свердловской области сократился на 73%. У «Хеликса» в регионе снижение востребованности этого анализа составило 90% по сравнению с февралем, когда бушевал штамм «омикрон».

Региональные лаборатории также отмечают падение спроса. «Действительно, ковида стало гораздо меньше, чему мы как граждане рады, мы действительно закрыли три ПЦР-пункта – два в спальных районах и один в ТЦ VeerMall, полноценно работают пункт ПЦР в Кольцово, в «Гринвиче», а также в двух наших медцентрах, где есть и другие услуги», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе компании «Кволити Мед».

При этом там уточнили, что те немногие уральцы, кто все же обращаются за тестированием, делают это либо ради заграничной поездки в страну, где надо предоставлять отрицательный анализ, либо при возвращении в Россию для оформления документов на Госуслугах, либо по требованию работодателя. «Также есть люди, кто делает для себя, если они чувствуют себя плохо и им надо удостовериться, что все хорошо», – отметили в пресс-службе компании.

В свою очередь, представители федеральных медицинских лабораторий пояснили «Новому Дню», что сокращать количество своих филиалов в регионе не будут, даже несмотря на падение спроса. «Сейчас мы наблюдаем рост спроса на рутинные исследования и превентивную диагностику. За два года пандемии россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще проходить профилактические обследования, поэтому мы не ожидаем снижения клиентопотока. Диагностические центры «Хеликс» в Свердловской области продолжают работать в штатном режиме, в 2022 году мы планируем открыть 15 розничных точек в регионе, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле», – пояснила «Новому Дню» заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.

О расширении сети заявили и в «Гемотесте». «Лаборатория предлагает услуги не только по диагностике новой коронавирусной инфекции. В каталоге компании более 2600 исследований. Поэтому в текущей ситуации, когда спрос на ковидные услуги значительно сократился, «Гемотест» не планирует закрытие лабораторных отделений в регионе, а, наоборот, продолжает активно расширять сеть, чтобы сделать медицинскую диагностику более доступной», – сказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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