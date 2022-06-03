Неизвестные выбросили 38 тысячелитровых бочек с едкой жидкостью на берегу притока Чусовой

На Урале прокуратура и экологи проводят проверку нелегального склада с бочками, в которых налита едкая жидкость. Почти 40 бочек емкостью 1000 литров каждая обнаружили журналисты «Ревда-инфо» в заброшенном коровнике в селе Кунгурка на берегу одноименной реки, которая впадает в Чусовую. «Мы насчитали 38 контейнеров в металлических сетках-сшивателях. На некоторых стоит дата изготовления металлической конструкции – апрель 2021 года. Почти все заполнены чем-то коричневым, маслянистым и вязким, с характерным нефтяным запахом», – сообщали журналисты в конце мая.

Теперь за дело взялась прокуратура. «Проводится проверка появления емкостей с едкой жидкостью в селе Кунгурка вблизи реки. Она организована с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», – прокомментировали в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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