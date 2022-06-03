Сторож украл башенный кран у застройщика

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина украл башенный кран у застройщика и «заработал» на этом 150 тысяч рублей, хотя сама конструкция стоила более 15 млн. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, злоумышленник работал на площадке, где хранилось имущество девелопера, сторожем. И решил сдать разобранный башенный кран на металлолом.

Мужчина нашел подельников, которые потихоньку распиливали и вывозили конструкцию с площадки – это заняло у них два месяца. Своим «коллегам» похититель не сказал, что кран – это имущество застройщика, он соврал, что он списан, и его надо срочно вывезти, чтобы освободить земельный участок.

В итоге сторожа нашли, теперь его будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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