В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

В Екатеринбурге с понедельника стартует второй этап опрессовок. Испытания будут проводиться с 6 до 10 июня по ночам, с 23 часов до 6 утра. Энергетики отключать горячую воду не будут (но это часто делают управляющие компании).

«На период всех гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями необходимо принять меры, предотвращающие их затопление при возможных повреждениях трубопроводов тепловых сетей, с организацией дежурства в период испытаний», – напомнили в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, Марина Иванова

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