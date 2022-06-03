Мэрия Екатеринбурга прояснила судьбу сквозного проезда на Шейнкмана

В мэрии Екатеринбурга прояснили судьбу проекта со сквозным проездом по улице Шейнкмана на участке от улицы Попова. Сейчас там тупик и выехать на проспект Ленина нельзя, однако несколько лет назад анонсировалось, что проезд откроют.

«Тогда администрация города пошла навстречу застройщику ЖК «Ленина, 8» и согласовала ему проект продления улицы. Работы он собирался сделать за свой счет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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