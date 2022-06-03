Физик-ядерщик, два химика и искусствовед стали лауреатами Демидовских премий

Сегодня в Москве на полях Общего собрания членов Российской академии наук губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил четырех выдающихся российских ученых – лауреатов Демидовской премии 2021 года. На этот раз премии, учрежденные на Среднем Урале, присуждены академикам Радию Илькаеву, Юрию Молину, Анатолию Бучаченко и Михаилу Пиотровскому.

«Вручение Демидовских премий – это одна из возможностей поддержать выдающихся ученых, выразить уважение их многолетнему труду и колоссальному вкладу в развитие отечественной науки и государства в целом. Сегодня мы вписываем в историю вручения Демидовских премий ещё четыре замечательных имени. От всех жителей Свердловской области и от себя лично искренне поздравляю лауреатов с заслуженной наградой», – цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики.

«Мы находимся здесь сегодня на очень торжественном событии, которое традиционно проходит в Екатеринбурге с того момента [c 1993 года], когда эта премия была вновь определена. И я думаю, очень символично то, что мы сейчас уделяем большое внимание этой премии и частично проводим церемонию в Москве. Символично потому, что во времена царской России эти премии вручались в стенах Академии наук в Санкт-Петербурге и считались главной научной премией для российских учёных. Второй момент связан с тем, что мы очень хотели, чтобы в Москве в главной зале Российской академии наук мы действительно продемонстрировали наше уважение не только к Демидовской премии и к лауреатам, но и к той огромной роли, которую играет уральский регион в развитии науки и технологий», – отметил президент РАН Александр Сергеев.

Награды лауреатам вручили губернатор Евгений Куйвашев, президент РАН Александр Сергеев и председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда Геннадий Месяц.

Один из лауреатов Демидовской премии – академик Радий Илькаев – выдающийся учёный, внёсший серьёзный вклад в развитие ядерной физики, организатор научно-технической деятельности ядерно-оружейного комплекса России. Его профессиональная философия: создать оружие, чтобы предотвратить войну. Сегодня в сферу его научных интересов входит, в частности, реализация научной программы Росатома.

Академик Юрий Молин отмечен за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии. Он создал первую в мире установку, которая позволила установить природу различий радиационной стойкости твёрдых органических веществ. Юрий Молин не смог сам присутствовать на церемонии, однако следил за ней в режиме онлайн. И награда будет передана ему в самое ближайшее время.

Академику Анатолию Бучаченко Демидовская премия присуждена также за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии. Это выдающийся российский учёный в области физикохимии. Кроме того, он является главным редактором журналом «Химическая физика» и «Russian Journal of Physical Chemistry B. Focus on Physics». Автор научно-популярных книг, в том числе – «Химия как музыка» и «От квантовых струн до тайн мышления».

Академик Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, награждён за выдающийся вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научно-культурного наследия. Отметим, Михаил Пиотровский – автор более трёх сотен научных работ, среди которых – каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей.

Напомним, Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Николаевичем Демидовым, вручалась на протяжении 34 лет с 1832 по 1865 годы. В 1993 году премия в Свердловской области была возрождена. Она вручается ежегодно российским учёным за выдающийся вклад в развитие науки. Размер каждой премии – 1 миллион рублей. Из регионального бюджета выплачивается половина этой суммы. Оставшуюся часть выделяет Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд из взносов попечителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»