В Нижнем Тагиле женщина провалилась в мусоропровод, спасая свой телефон

В Нижнем Тагиле женщина застряла в мусоропроводе, когда полезла в него за своим телефоном. Её пришлось доставать спасателям.

Как пишут в группе «Тагильский спасатель» в «ВКонтакте», инцидент произошёл сегодня в доме №18 на Ленинградском проспекте. Женщина уронила свой телефон в мусоропровод и решила его достать сама.

«Бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода и поднимать женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения», – сообщают спасатели.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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