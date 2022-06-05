В Екатеринбурге троллейбус сбил пешехода

Троллейбус на улице Карла Либкнехта сбил пешехода, который вышел на зебру, не посмотрев по сторонам.
Видео с регистратора появилось в телеграм-канале ГИБДД Екатеринбурга. ДТП произошло сегодня утром. Троллейбус ехал по улице Карла Либкнехта, начал пересекать Первомайскую на желтый сигнал светофора. В этот же момент мужчина начал переходить дорогу, не посмотрев по сторонам. По предварительным данным, он погиб.
Подробности в ГИБДД выясняют.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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