Троллейбус и пешеход двигались на красный: в ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с троллейбусом, в результате которой на месте погиб пешеход.
«Водитель троллейбуса маршрута № 9 двигался со стороны улицы Шевченко в сторону улицы Ленина и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент троллейбус наехал на пешехода, который тоже начал переходить дорогу на красный», – сообщили в ГИБДД.
Пешеход скончался на месте, его личность сейчас устанавливают.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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