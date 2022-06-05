В Сухом Логу прошёл крупный автопробег в честь ветеранов и российских воинов

В Сухом Логу сегодня прошёл автопробег в поддержку ветеранов всех войн, а также участников спецоперации. Колонна из более чем 60 машин проехала по пяти мемориалам района, везде участники пробега возложили цветы.

«Мы заехали к мемориалу в память воинов Великой Отечественной войны в Курьи, в Пышму, съездили к памятнику локальным войнам, на Вечный огонь. Закончили наш пробег в точке старта – на кольце на пересечении улиц Победы-Берлинского. Там участники развернули букву V расцветки Георгиевской ленты», – рассказал организатор пробега Василий Волков.

В пробеге лично участвовал глава Сухого Лога Роман Валов. По его словам, жители по всему пути следования автоколонны апплодировали машинам, сигналили в ответ.

«Организаторы пробега – наши активные ребята, которые занимаются патриотическим воспитанием. Они обратились в администрацию с идеей провести такой пробег, а я ценю людей, которые не только словами – за патриотическое воспитание, но и делами, – рассказал Роман Валов. – Кинули клич через соцсети, и вот откликнулись люди, собралось 60-70 машин с флагами России, разных родов войск. Все с семьями, с детьми были. Такой дух единения был».

Организаторы говорят, что планируют в дальнейшем периодически устраивать такие акции в память о ветеранах войн, а также в честь российских военных, которые сейчас находятся на спецоперации.

«Обычно пробеги устраивают ближе ко Дню Победы и в годовщину первого Парада Победы на Красной площади, 24 июня. Мы выбрали дату между. И планируем иногда проводить такие мероприятия, чтобы наши военные чувствовали поддержку, а ветераны знали, что не забыты», – рассказал Волков.

Сегодня участники отдельно почтили память Антона Камаева, Вадима Воропаева, Алексея Сивца, погибших в период спецоперации. «Это наши сухоложские парни, наши братья, которые похоронены дома, здесь в Сухом Логу, и я знаю, что это, к сожалению, еще не все имена. Их лица стоят перед глазами. И мы не забудем», – сказал Волков.

Добавим, что это первый автопробег, маршрут которого построен с учётом всех мемориалов городского округа. Организаторы хотят сделать Автопробег Памяти ежегодным мероприятием.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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