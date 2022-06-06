Стартовал второй этап опрессовок

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге начиняется второй этап опрессовок. Он продлится до 10 июня. «Новый День» напоминает, что испытания трубопроводов проводятся по ночам, энергетики горячую воду не отключают. Такое могут делать управляющие компании – но в этом году, отмечают горожане, практически у всех вода есть.
Летом будет всего четыре этапа опрессовок. Третий запланирован на 19-22 июля, последний пройдет 9-12 августа.
Екатеринбург, Марина Иванова
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