российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июня 2022, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Стартовал второй этап опрессовок

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге начиняется второй этап опрессовок. Он продлится до 10 июня. «Новый День» напоминает, что испытания трубопроводов проводятся по ночам, энергетики горячую воду не отключают. Такое могут делать управляющие компании – но в этом году, отмечают горожане, практически у всех вода есть.

Летом будет всего четыре этапа опрессовок. Третий запланирован на 19-22 июля, последний пройдет 9-12 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,