На «Иннопром-2022» приедет премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин во второй раз посетит выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Он заявлен как приглашенный спикер в деловой программе, сообщают организаторы.

Мишустин примет участие в сессии «Промышленный переход: опыт лидеров», которая состоится в первый день работы выставки – 4 июня. Также там будут присутствовать премьер-министр республики Казахстан Алихан Смаилов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Страной-партнером форума в этом году станет Казахстан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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