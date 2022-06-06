«Средний чек» на ввоз автомобиля из-за рубежа вырос в полтора раза

В Екатеринбурге вырос спрос на ввоз автомобилей из-за рубежа. По данным «Авито Авто», за последние два месяца услуга стала популярнее более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Количество предложений тоже выросло – на 74,53 %. Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в Екатеринбурге с апреля по май 2022 года составила 1035000 рублей – на 45,94% больше, чем годом ранее. Это сравнимо с тем, что происходит в целом по России, где востребованность услуги выросла на 93,3%, а средний чек составил 1 098 000 рублей. Это в целом аналогично тому, что «Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году, и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента», – отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

В Екатеринбурге также есть спрос на покупку автомобилей с пробегом под заказ из-за границы. В основном продавцы предлагают привезти автомобили японских марок Toyota, Nissan и Honda. Из-за санкций, событий на Украине и укрепления рубля, которое наблюдалось до недавнего времени, стоимость отечественных автомобилей оказалась шокирующей. Autonews подсчитал, какие иномарки можно купить по цене российских. Вместо «Лады Гранты» можно было купить Volkswagen up!, «Веста» оказалась дороже Mazda CX-30, по цене «Нивы» можно было взять топовую версию Suzuki Jimny, а УАЗ «Буханка» оказался равним по стоимости с Volkswagen Tiguan.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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