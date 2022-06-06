Боец ММА Штырков: «Какой-то злобный гений стал тайно навещать меня» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня прошел поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русской словесности. Известные люди декламировали стихи солнца русской поэзии, мероприятие прошло при поддержке Фонда святой Екатерины.

Штырков читает стихи

Чтецами выступили министр образования Юрий Биктуганов, министр культуры Светлана Учайкина, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, музыкант Вадим Самойлов и боец ММА Иван Штырков.

Стихи Пушкина читали не только на русском языке, но и в переводе – на английском, вьетнамском, армянском, татарском.

Черный кот у храма

На площадке чтецов и слушателей развлекал огромный черный кот ученый, персонаж поэмы «Руслан и Людмила».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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