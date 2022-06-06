Дайверы все выходные чистили водоемы на Урале (ФОТО)

В Свердловской области дайверы все выходные чистили водоемы. Любители погружений с аквалангом сделали чище дно Визовского и Сысертского прудов, а также затопленный асбестовский рудник, передает «Новый День».

Как рассказали участники акций, в этом году мусора было заметно меньше, чем раньше. «Кажется, люди стали ответственнее относиться к окружающей среде, что не может не радовать, – сказал участник дайвинг-субботников Леонид. – Ну, или кто-то почистил до нас».

В акциях по очистке водоемов приняли участие аквалангисты из «RTC-дайвинг» и дайв-центр «Тритон», а на ВИЗе дайвинг-субботник устроила Анастасия Яковлева, которая сама живет в этом районе и собрала соседей и коммунальщиков, чтобы очистить берег пруда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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