В Екатеринбурге не состоится стадионный концерт Макса Коржа

Белорусский рэпер Макс Корж отменил все концерты в России. Об этом он заявил на своей странице в Instagram*.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» – написал артист.

Макс Корж должен был выступить в Екатеринбурге 25 июня на Центральном стадионе, причем концерт до этого переносился дважды. Билеты стоили от 2000 до 2200 рублей, сейчас продажа остановлена. На сайте Kassy.ru сообщается, что заявления на возврат денежных средств принимаются только до 17 июля.

Макс Корж неоднократно критиковал российскую спецоперацию на Украине, а 4 июня выпустил антивоенный трек «Свой дом».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»