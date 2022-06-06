Клещи искусали почти 21 тысячу человек

В Свердловской области продолжается сезон активности клещей, с начала которого от кровососущих пострадали 20 913 человек, включая 4473 ребенка. При этом санврачи объяснили, что это даже ниже, чем в прошлом году, – в 1,2 раза, но в целом выше средних многолетних значений на 12%.

Больше всего пострадавших в Слободо-Туринском, Ирбитском и Байкаловском районах, Пышминском, Режевском, Тугулымском, Талицком городских кругах, в Дегтярске, Каменске-Уральском, Тавде и Верхотурье. В Екатеринбурге клещи напали на 7162 человека, в том числе на 1001 ребенка.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 67 человек, включая 23 ребенка. Это на 13% ниже уровня аналогичного периода 2021 года и средних многолетних значений.

Случаев боррелиоза больше – 162, в том числе у 55 детей. Это в 1,3 раза ниже уровня прошлого года и примерно на уровне средних значений за несколько последних лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»