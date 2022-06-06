В Екатеринбургском зоопарке появился зверь, которого побаиваются даже медведи (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появился новый обитатель – росомаха по кличке Шайтан.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, животное приехало из Московского зоопарка и постепенно обживается на новом месте. Шайтан родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Отличается активным и игривым нравом.

Росомаха – один из крупнейших представителей семейства куньих, вес самых больших животных достигает 20-30 кг. В природе росомахи живут в одиночку и отличаются свирепым и бесстрашным нравом. Считается, что даже медведь старается избегать встречи с этим зверем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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