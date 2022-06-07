Исследование: почти все юристы и журналисты врут коллегам

Треть жителей Свердловской области врут своим коллегам или руководству – это выяснила служба исследований hh.ru. Как оказалось, самые честные – медики и фармацевты, 91% респондентов заявили, что не врут коллегам. Чаще прочих врут юристы – 14%, причем они нечестны как с коллегами, так и с руководством. И только 14% представителей сферы искусства и медиа честны со всеми, кроме руководителей.

29% всех опрошенных поделились, что изредка врут коллегам, 1% делают это постоянно, а 70% никогда не врут на работе. Это в основном специалисты по закупкам (78%). Врут не коллегам, а руководству, почти столько же человек – 31%.

«Личная жизнь и семья – основная тема, о которой свердловчане врут коллегам (58%). Кроме того, 44% скрывают свое финансовое состояние и зарплату, 42% не говорят правды о своем психоэмоциональном состоянии. 33% врут об отношении к самим коллегам и к их работе. По 25% опрошенных признали, что не говорят коллегам правду о своих политических и/или религиозных взглядах и о состоянии здоровья», – рассказали в hh.ru. Кроме этого, есть темы, которые жители региона предпочитают просто на работе не обсуждать, – чаще всего это личная жизнь (65%), многие стараются не говорить с коллегами о других сотрудниках (47%), о зарплате и финансовом положении (41%). Около трети не готовы обсуждать политику и религию, 20% не желают говорить о пандемии. Для 9% нет табуированных тем в общении с коллегами.

Екатеринбург, Марина Иванова

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