Сельским учителям и врачам возместят 90% затрат на газификацию

Свердловское заксобрание поддержало предложение губернатора Евгения Куйвашева о предоставлении сельским медицинским и педагогическим работникам льгот по подключению их домовладений к газовым сетям.

Как сообщил на заседании министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов, на сегодня в негазифицированных домах живут 2939 сельских врачей и учителей. После вступления закона в силу они будут иметь право на компенсацию 90% затрат на подключение жилья к газовым сетям или на освобождение от 90% затрат.

Льготы будут действовать с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 года.

По предварительным расчетам, затраты на исполнение этого закона в 2022-2023 годах составят 72,7 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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