Уральский боксер в сентябре проведет бой за титул чемпиона мира IBF

Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов проведет свой следующий титульный бой в сентябре. Его соперником станет действующий чемпион IBF во втором полулегком весе Джо Кордина из Великобритании. Британец одержал победу только вчера – над японцем Кеничи Огава, который не смог защитить титул. Рахимов уже давно находится в статусе обязательного претендента и должен был боксировать именно с Огавой, но тот выбрал свободную защиту и проиграл.

«Наш боксер уже давно нацелен на пояс. В феврале прошлого года он встретился с обладателем пояса IBF World Джозефом Диазом. Тогда американец не смог сделать вес, его сразу же лишили пояса, Рахимов все равно вышел на бой, и в случае победы мог стать новым чемпионом организации, но судьи дали ничью. После истории с Диазом Шавкат сохранил за собой статус обязательного претендента и спустя полтора года вновь выйдет на ринг, чтобы привезти заветный пояс домой», – рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Даты и место проведения турнира еще неизвестны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»