Свердловская область попала в число регионов-лидеров по количеству самозанятых

Число самозанятых в России достигло 5 миллионов. Ежедневно регистрируются еще 8,5 тысячи человек, а общая сумма доходов с начала эксперимента составила 1,1 трлн рублей, в день все самозанятые в сумме получают более 2 млрд рублей. «Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Башкортостане», – сообщили в пресс-службе ФНС.

«По данным ФНС на 10 мая, в области зарегистрировано 139 575 самозанятых граждан. Регион перевыполнил все планы по росту количества плательщиков налогов на профессиональный доход! Их число за 2021 год выросло в 2,5 раза, продолжает быстрыми темпами расти и в 2022 году. Самозанятые граждане сегодня – полноценные участники экономики. В 2021 году они внесли в бюджет региона более 550 млн рублей налогов», – прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев. Впрочем, по данным ФНС, регион пока не попал в число тех, где зарабатывают больше всех. Максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Чукотском автономном округе, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе, Калужской, Ленинградской, Калининградской, Сахалинской областях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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