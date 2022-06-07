Мэр Екатеринбурга пообещал, что никакой застройки в сквере на Юго-Западе не будет

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что сквер Юго-Западного района застраиваться не будет. Против возведения жилого дома и офисного центра здесь выступают местные жители.

«Мне уже несколько раз задавали вопрос про сквер в Юго-Западном. Хотя, казалось бы, даны многочисленные разъяснения. Надеюсь, что мне удастся внести ясность, поставить в этом деле точку. Никакой застройки в данном случае не будет. Никакой. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому, – написал глава Екатеринбурга в своем телеграм-канале. – В настоящее время специалисты готовят проект поправок в Правила землепользования и застройки города, который будет рассмотрен на ближайшем заседании градкомиссии. Земельным участкам, о которых идет речь, будет присвоена категория ТОП-1, не допускающая строительства».

Он добавил, что в городской администрации в принципе скептично относятся к проектам точечной застройки, особенно на месте скверов и парков, развитию которых уделяют много внимания.

Напомним, накануне жители Юго-Западного района вышли на акцию протеста. Они выступили против застройки сквера между лесопарком и областной больницей № 1. Горожане опасались, что зеленые насаждения вырубят, а на их месте появится жилой дом и офисный центр.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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