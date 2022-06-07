Медники благоустроили дорогу, соединяющую Баранчинский и Серовский тракт

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) благоустроило автомобильную дорогу, соединяющую поселок Баранчинский и Серовский тракт. Из-за погодных условий и транспорта на этом участке появляются ямы, что создает аварийно-опасную обстановку для автолюбителей.

«Ежегодно, начиная с 2017 года, мы, по просьбе администрации Кушвинского городского округа и представителей общественности, помогаем баранчинцам привести дорогу в нормальное состояние, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – В этом году к работам приступили гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. Это позволит жителям поселка Баранчинский, а также садоводам из Нижнего Тагила, все лето и осень ездить по ровной дороге.

Благоустройство участка началось 23 мая. В этот день на объект прибыла специальная техника – автогрейдер, которая выровняла дорожное полотно.

В отличие от прошлых лет обновление автомобильной дороги производилось на всем ее протяжении, а это 18 км, уточнили в пресс-службе УГМК. Работы были завершены в начале июня.

Красноуральск, Елена Васильева

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