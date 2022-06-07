Штормовой ветер оставил без света 11,5 тысячи человек

В Свердловской области без света остались 11,5 тысячи человек. Перебои с электроснабжением возникли из-за непогоды, штормовой ветер стал причиной аварий в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и в Серовском городском округе.

«В Свердловской области все отключения зафиксированы, восстановительные работы проводят бригады энергетиков. Сил и средств достаточно. Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ поручено обеспечить готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главам муниципалитетов поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий», – прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, завтра также ожидаются ветер и грозы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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